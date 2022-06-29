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Haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı: Vakalarda artış

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı: Vakalarda artış

Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs vaka tablosunu güncelledi. Buna göre; 20-26 Haziran arasında 26 bin kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 17 kişi ise virüse yenik düşerek vefat etti. Vaka sayısı geçtiğimiz hafta 11 bin civarındaydı.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.

VEFAT SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.

UYGULANAN TOPLAM AŞI DOZU 150 MİLYONA YAKLAŞTI

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.

EN ÇOK AŞI YAPTIRAN İLLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

EN AZ AŞI YAPTIRAN İLLER

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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