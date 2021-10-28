İngilizli yatırımcıların gözü Türkiye’de: Daha çok gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, İngiltere, 2002'den bu yılın ağustos ayına kadar Türkiye'ye en çok uluslararası doğrudan yatırım yapan 3'üncü ülke konumunda yer alıyor. Türkiye'de 3 bin 227 İngiliz sermayeli şirket bulunuyor.

Söz konusu dönemde İngiltere'nin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımı 12 milyar 81 milyon doları buldu. Söz konusu tutarın artması için çeşitli iş birliği imkanları da değerlendiriliyor.