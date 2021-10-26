Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kur ve ihracat açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güncel kur ve ihracat rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, ''İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir.'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik. İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir.'' dedi.