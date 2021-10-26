Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan kur ve ihracat açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik. İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir.'' dedi.

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