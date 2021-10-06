Dünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci Türkiye’den

Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler, prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı ikinci oldu.