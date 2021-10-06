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Dünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci Türkiye'den

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Dünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci Türkiye’den

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçti.

Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler, prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı ikinci oldu.

Dünya genelinde 800 binden fazla Conde Nast Traveler okuyucusu, anket kapsamında dünyanın en iyi otelleri, tatil köyleri, şehirleri, ülkeleri, adaları, kaplıcaları, trenleri, araç kiralama hizmetleri, havayolları, havaalanları ile ilgili son seyahat deneyimlerini paylaşarak on binlerce puan ve yorum gönderdi.

Conde Nast Traveler'ın okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Tokyo Narita (NRT), Seul Incheon (ICN), Doha (DOH), Dubai (DXB), Marakeş (RAK), Atina (ATH), Zürih (ZRH), Londra Heathrow (LHR) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur (SIN) Havalimanı'nın ardından listeye ikinci sıradan girdi.

Merkezi New York ve Londra'da bulunan Conde Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika ve Latin Amerika, Rusya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteriyor.

Dünyanın önde gelen basılı, dijital, video ve sosyal markalarından bazılarını üreten küresel bir medya şirketi de olan Conde Nast'ın bünyesinde Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired and Architectural Digest ( AD ), Conde Nast Traveller ve La Cucina Italiana bulunuyor. Conde Nast Traveler'in "Okuyucuların Seçimi Ödülleri" derginin kasım sayısında yayınlanacak.

İstanbul Havalimanı’ndan bir başarı daha İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BİR BAŞARI DAHA
İstanbul Havalimanı Avrupa’da ilk sırada İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA İLK SIRADA
İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde İSTANBUL HAVALİMANI YİNE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

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