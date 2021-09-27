İstanbul Havalimanı 100 milyon yolcuyu ağırladı
Avrupa'nın en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı başarıdan başarıya koşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı yolcu sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın, 27 Eylül itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "29 Ekim 2018 tarihindeki açılışından itibaren İstanbul Havalimanı; iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 yolcu olmak üzere toplamda 100 milyon 27 bin 863 yolcuyu ağırladı. İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46 iç hat uçak seferi, 507 bin 940 dış hat uçak seferi olmak üzere toplamda 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" dedi.
"DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVALİMANI" SIRALAMASINDA 2.
Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiren İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanarak art arda ödüller almaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü 'Travel and Leisure Dergisi'nin 'World's Best Awards 2021' anketinde 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' arasında yer aldı. Anket sonucuna göre, İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı ve Changi Havalimanı'nın ardından 2'nci sırada yer aldı.
Singapur Changi Havalimanı'nın 93,45 puanla 1'inci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91,17 puanla 2'nci seçildi. Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı. 11 Ocak'ta başlayan oylama, 10 Mayıs'ta sona ererken İstanbul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı.
Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce açıklanan yılın 8 aylık verilerine göre, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?
- KYK yurt sonuçları 27 Eylül Pazartesi! KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?
- İlhan Kesici kimdir, kaç yaşındadır? İlhan Kesici hangi partilerde yer aldı?
- 34 ilde 144 konut satışa çıkacak! TOKİ’den açık artırmayla ev satışı!
- 10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin (485 bin TL) ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?
- Sezer Öztürk kimdir, son hali nasıl? Sezer Öztürk olayı nedir? Futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?
- Son tarih 30 Eylül’dü! Cezaevi izinleri bitiyor mu? 2021 Eylül ayı CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
- meb.gov.tr 15 bin öğretmen atama başvuru ekranı için tıklayınız! MEB öğretmen ek atama başvuru nasıl yapılıyor?
- Girit deprem şiddeti kaç? Yunanistan deprem son dakika! Yunanistan deprem mi oldu?
- Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?
- Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?