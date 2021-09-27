İstanbul Havalimanı 100 milyon yolcuyu ağırladı

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "29 Ekim 2018 tarihindeki açılışından itibaren İstanbul Havalimanı; iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 yolcu olmak üzere toplamda 100 milyon 27 bin 863 yolcuyu ağırladı. İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46 iç hat uçak seferi, 507 bin 940 dış hat uçak seferi olmak üzere toplamda 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" dedi.