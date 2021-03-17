"PARASAL GEVŞEMEYE DAHA TEDBİRLİ YAKLAŞILMASI ENFLASYONLA MÜCADELENİN DAHA CİDDİYE ALINDIĞINA DAİR BİR İŞARET GÖNDEREBİLİR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin enflasyonu sürdürülebilir bir temelde aşağı çekmek için reel faiz oranlarını yukarıda tutmak zorunda olacağını aktardı.

Tuvey, TL'deki son değer kayıpları ve enflasyonun beklenenden yüksek gelmesinin faizlerde artış ihtimalini yükselttiğini vurguladı.

TCMB'nin politika faizini 100 baz puan artırabileceğini kaydeden Tuvey, daha yüksek bir artışın da sürpriz olmayacağını belirtti.