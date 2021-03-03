Merkez Bankası'ndan kritik açıklama
Merkez Bankası'ndan piyasaları yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Sıkı para politikasındaki duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı." ifadesine yer verildi.
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Merkez Bankası, yatırımcılara videokonferans yöntemi ile sunum yaptı.
Merkez Bankası'ndan, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajı verildi.
Merkez Bankası açıklamasında, "Sıkı para politikası duruşu ve politika kredibilitesi rezerv birikimine katkı sağlayacak" denildi.