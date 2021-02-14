14 Şubat 2021, Pazar
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Kısa süre içinde başlayacak: Esnafa 40.000 TL'lik ödeme!

Esnafa 40.000 TL değerinde ödeme! Cirosu düşen esnafa 2 bin lira ile 40 bin lira arasında ödeme yapılacak. Peki kimler yararlanacak. ve hak sahipleriyle ilgili çalışmasını tamamlarken, ödemelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2021
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Kısa süre içinde başlayacak: Esnafa 40.000 TL'lik ödeme!

Virüs yüzünden işleri bozulan ya da kapanan esnaf için birçok paket açıklanırken ciro desteği ile ilgili süreç de tamamlanıyor.

Başkan 'ın imzasıyla yayımlanan karara göre "ciro kaybı desteği" tek seferde verilecek.

Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı hak sahipleriyle ilgili çalışmasını tamamlarken, ödemelerin kısa sürede aşlaması bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?


● 2019 ya da öncesinde işine başlayıp devam eden restoran, lokanta ve kafeler.


itibariyle faal olanlar


● 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olanlar


● 2019'daki cirosu 'de yüzde 50 ve üzeri azalanlar

KAÇ LİRA ÖDENECEK?


● Destek tek seferde en az 2 en çok 40 bin lira olacak.


● Destek miktarı ciro kaybının yüzde 3'ü kadar hesaplanacak

HESAP NASIL YAPILACAK?


● Ciro tespiti itibarıyla 2019 ve 2020'ye ait beyannamelerine göre yapılacak

BAŞVURU NASIL OLACAK?


● Başvuru süresi belirlenecek



ÖRNEK HESAP 1
2019 cirosu: 2 milyon lira


2020 cirosu: 800 bin lira
Ciro kaybı: 1,2 milyon lira


Destek: 36 bin lira


ÖRNEK HESAP 2
2019 cirosu: 80 bin lira


2020 cirosu: 40 bin lira


Destek hesabı: 1.200 lira
Destek: 2 bin lira

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