Kısa süre içinde başlayacak: Esnafa 40.000 TL'lik ödeme!
Esnafa 40.000 TL değerinde ödeme! Cirosu düşen esnafa 2 bin lira ile 40 bin lira arasında ödeme yapılacak. Peki kimler yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı hak sahipleriyle ilgili çalışmasını tamamlarken, ödemelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.
Virüs yüzünden işleri bozulan ya da kapanan esnaf için birçok paket açıklanırken ciro desteği ile ilgili süreç de tamamlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre "ciro kaybı desteği" tek seferde verilecek.
Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı hak sahipleriyle ilgili çalışmasını tamamlarken, ödemelerin kısa sürede aşlaması bekleniyor.
KİMLER YARARLANACAK?
● 2019 ya da öncesinde işine başlayıp devam eden restoran, lokanta ve kafeler.
● 27 Ocak 2021 itibariyle faal olanlar
● 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olanlar
● 2019'daki cirosu 2020'de yüzde 50 ve üzeri azalanlar
KAÇ LİRA ÖDENECEK?
● Destek tek seferde en az 2 en çok 40 bin lira olacak.
● Destek miktarı ciro kaybının yüzde 3'ü kadar hesaplanacak
● Başvuru süresi Ticaret Bakanlığınca belirlenecek
ÖRNEK HESAP 1
2019 cirosu: 2 milyon lira
2020 cirosu: 800 bin lira
Ciro kaybı: 1,2 milyon lira
Destek: 36 bin lira
ÖRNEK HESAP 2
2019 cirosu: 80 bin lira
2020 cirosu: 40 bin lira