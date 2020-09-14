Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Son dakika haerine göre Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından bu sefer de benzine indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren gererli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Benzinin litre fiyatına indirim geliyor.
Bu gece yarısından itibaren benzinde 11 kuruşluk indirim bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.