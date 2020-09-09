Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine ikinci indirim geldi
Son dakika haberine göre Motorin fiyatlarına EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 21 kuruş indirim yapıldığı bildirilmişti. Dün itibariyle pompaya yansıyan indirimin ardından bir indirim daha geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde pompa satış fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildi.
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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde pompa satış fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildi.
Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.