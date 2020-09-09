09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine ikinci indirim geldi

Son dakika haberine göre fiyatlarına EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 21 kuruş yapıldığı bildirilmişti. Dün itibariyle pompaya yansıyan indirimin ardından bir indirim daha geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde pompa satış fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine ikinci indirim geldi

fiyatlarına EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 21 kuruş yapıldığı bildirilmişti. Dün itibariyle pompaya yansıyan indirimin ardından bir indirim daha geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde pompa satış fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildi.

Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

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