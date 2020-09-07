Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Motorin şu an kaç lira?

21 kuruşluk indirimle İstanbul ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 6 liranın altına indi.

İndirim sonrası motorin fiyatları Ankara'da 6.09'a, İstanbul'da 5.87'ye, İzmir'de ise 5.97'ye indi.

BİR ÖNCEKİ FİYAT NE KADARDI?

Motorin fiyatlarına 8 Ağustos'ta 16 kuruş zam gelmişti. Bu zam sonrasında Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,30 lira, İstanbul'da 6,08 lira, İzmir'de 6,18 lira olmuştu.