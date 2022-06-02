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e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? E-Okul 2. dönem not girişi ne zaman bitecek, sona erecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? E-Okul 2. dönem not girişi ne zaman bitecek, sona erecek?

e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının gelmesinin ardından öğrencileri ve velileri karne heyecanı sardı. Karnelerinin son halini görmek isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden sisteme girmek istiyor. Peki, e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? E-Okul 2. dönem not girişi ne zaman bitecek, sona erecek?

e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? E-Okul 2. dönem not girişi ne zaman bitecek, sona erecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler 2. dönem için not girişinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sisteminde VBS karne sorgulama ekranı detayları merak ediliyor. Peki, e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? E-Okul 2. dönem not girişi ne zaman bitecek, sona erecek?

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

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