BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ne zaman, hangi tarihte? BİLSEM başvuru ne zaman?
2022 BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM ne zaman hangi tarihte? BİLSEM başvuru ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı BİLSEM sınavı için heyecan dorukta. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri için geri sayım başlıyor. 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında bireysel değerlendirmeler yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek. Peki; 2022 BİLSEM sınavı ne zaman?
BİLSEM sınavı 2022 ne zaman? 2022 BİLSEM ne zaman, hangi tarihte? BİLSEM başvuru için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bilsem sınavı özel yetenekli çocukların ön plana çıkmasını sağlayan soruları içeren sınavlara her yıl milyonlarca öğrenci giriş yapıyor. Peki, 2022 BİLSEM sınavı ne zaman? 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.
2022 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 03 Haziran'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Bireysel değerlendirmeler 13 Haziran -12 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
ADAY GÖSTERME SÜRECİ
Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.
Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı ve her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır.
Komisyonda yer alma şartlarını sağlayan üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda mevcut üyeler ile komisyon oluşturulacaktır.
Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20'si aday gösterilebilecektir.
Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
Sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrenciler için; EK 1 Gözlem Formu'nun çıktısı doldurularak okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.
Komisyon tarafından okulun aday göstereceği öğrencilerin ilgili öğretmenlere tebliğ edilmesi sonrasında gözlem formları sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri Modülüne işlenecektir.
Okul yönlendirme komisyonunun görevleri: a)Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirlemek, b)Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf bazlı listelerini ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek, c)Aday gösterilen öğrenci bilgilerini kontrol etmek ve varsa gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmek, 5 ç)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamı sağlamaktır.
Aday gösterilen öğrenci bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda gerekli düzeltme işlemleri gözlem formlarının doldurulma süresi içerisinde okul yönlendirme komisyonlarınca yapılacaktır.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, "total görme engelli" olup durumlarını Sağlık Bakanlığı'nın rapor vermeye yetkili hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporları ile belgeleyenler dışında aday gösterilmiş öğrencilerin tamamı ön değerlendirme sürecine katılacaklardır.
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