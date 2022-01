BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ne zaman, hangi tarihte? BİLSEM başvuru ne zaman?

Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20'si aday gösterilebilecektir.

Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

Sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrenciler için; EK 1 Gözlem Formu'nun çıktısı doldurularak okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.

Komisyon tarafından okulun aday göstereceği öğrencilerin ilgili öğretmenlere tebliğ edilmesi sonrasında gözlem formları sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri Modülüne işlenecektir.

Okul yönlendirme komisyonunun görevleri: a)Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirlemek, b)Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf bazlı listelerini ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek, c)Aday gösterilen öğrenci bilgilerini kontrol etmek ve varsa gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmek, 5 ç)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamı sağlamaktır.