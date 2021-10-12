ÖSYM son dakika: 12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek tercih kontenjanları...

2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı bulunan ön lisans programları ile lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar tercih yapabilecek.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.