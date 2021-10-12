ÖSYM son dakika: 12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek tercih kontenjanları...
12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere baraj puanın aşağı çekilmesinin ardından öğrencilere tercih hakkı doğuyor. Ek yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süresinin dolmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. 140 puan alanlar tercih için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, 12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek tercih kontenjanları...
12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Sorularının cevapları araştırılan kıonular arasında yer alıyor. 2. ek tercih kılavuzu, 3. tercihler ile bir üniversite programına yerleşmek isteyen adaylara yol gösterecek. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda, üniversitelerin boş kontenjanları ve öğrencilerin nereleri tercih edebileceklerine ilişkin detaylar yer alacak. İşte, 12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.
İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.
KİMLER TERCİH YAPAMAZ?
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.
EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.
YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGELERİNE YANSITILDI
2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.
Adaylar, sonuç belgelerine "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
SONUÇ BELGESİNDE BAŞARI SIRASI YER ALMAYACAK
2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.
2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı bulunan ön lisans programları ile lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar tercih yapabilecek.
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.
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