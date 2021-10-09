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Gözler ÖSYM'de! DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021
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Gözler ÖSYM’de! DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu?

DGS ek tercih takvimi belli oldu mu? Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin heyecanla beklediği DGS ek yerleştirme dönemi için araştırmalar sürüyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Şimdi ise gözler ek yerleştirmeye ilişkin taban puanlar ve boş kontenjanlara çevrildi. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans programlarından mezun olanların lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın 2021 yılı ilk tercih dönemi sona erdi. Bu sonuca göre herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih alınacağı açıklandı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından henüz DGS ek tercih kılavuzu yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takvimi ile birlikte boş kontenjanlar ve taban puanlar da belli olacak. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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