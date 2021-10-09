Gözler ÖSYM’de! DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu?

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ön lisans programlarından mezun olanların lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın 2021 yılı ilk tercih dönemi sona erdi. Bu sonuca göre herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih alınacağı açıklandı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından henüz DGS ek tercih kılavuzu yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takvimi ile birlikte boş kontenjanlar ve taban puanlar da belli olacak. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.