ÖSYM son dakika açıkladı! YKS 2. ek yerleştirme için flaş gelişme! 140 baraj puanı YKS 2. ek tercihler ne zaman?

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? 2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adayların tercih süreci için geri sayım başladı. ÖSYM'den ikinci ek tercih sürecine ilişkni son dakika açıklaması geldi. Peki, YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

2021 YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 YKS ikinci ek tercih işlemleri, ilk ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme takvimi önümüzdeki günlerde duyurulacak. ÖSYM tarafından ikinci ek y erleştirme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.