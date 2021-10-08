KYK burs başvuru takvimi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim eğitim süreci boyunca burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öğrencilerin eğitim sürecinde maddi açıdan desteklenmeleri için ödenen burs ve kredi için adaylar bekleyiş içinde. Peki, KYK burs başvuru takvimi açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için gerçekleştirilen YKS ve DGS yerleştirmeleri tamamen bittiğinde burs ve kredi başvuruları başlayacak. Bu süreçlerin hala devam etmesi sebebiyle başvuruların hangi tarihte başlayacağı da henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.