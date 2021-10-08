KYK burs başvuru takvimi açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuları ne zaman başlayacak?
Üniversite eğitimlerine başlayan öğrenciler heyecan içinde burs başvuru takvimini beklemeye başladı. KYK tarafından her yıl eğitim öğretim süreci boyunca burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelerden faydalanmak isteyen öğrenciler KYK'dan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KYK burs başvuru takvimi açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
KYK burs başvuru takvimi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim eğitim süreci boyunca burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öğrencilerin eğitim sürecinde maddi açıdan desteklenmeleri için ödenen burs ve kredi için adaylar bekleyiş içinde. Peki, KYK burs başvuru takvimi açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için gerçekleştirilen YKS ve DGS yerleştirmeleri tamamen bittiğinde burs ve kredi başvuruları başlayacak. Bu süreçlerin hala devam etmesi sebebiyle başvuruların hangi tarihte başlayacağı da henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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