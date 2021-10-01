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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama! 2021 YKS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama! 2021 YKS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır?

YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20-23 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercihleri sonuçları az önce erişime açıldı. 150 puan ve üstü alan öğrencilerin gerçekleştirdiği ek tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, sonuc.osym.gov.tr lie YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte haberin detayları...

YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Öğrencilerin heyecanla beklediği üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte 20-23 Eylül tarihleri arasında alınan ek tercih sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından tercih yapan öğrenciler sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, sonuc.osym.gov.tr lie YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte cevaplar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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