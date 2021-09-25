AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları için tarihler açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunun erişime açıldığını duyurdu. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlaya çalışıyor. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.