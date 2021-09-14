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AÖF yaz okulu CC, CD, DD, FF geçiyor mu? AÖF yaz okulu mezuniyet sorgulama! AÖF mezun oldum mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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AÖF yaz okulu CC, CD, DD, FF geçiyor mu? AÖF yaz okulu mezuniyet sorgulama! AÖF mezun oldum mu?

AÖF yaz okulu CC, CD, DD, FF geçiyor mu? AÖF yaz okulu mezuniyet sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. AÖF mezun oldum mu sorusunun cevabı araştırılıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler de mezuniyet durumlarını sorgulamaya başladı. Yaz okulu sınav sonuçlarına göre öğrenciler mezun olup olmadığını da öğrenebiliyor. Peki; AÖF yaz okulu CC, CD, DD, FF geçiyor mu? İşte; AÖF yaz okulu mezuniyet sorgulama ekranı!

AÖF yaz okulu mezuniyet sorgulama yapan öğrenciler AÖF mezun oldum mu sorusunun cevabını merak ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte harf notlarının ne anlama geldiğini AÖF öğrencileri anlamaya çalışıyor. AÖF yaz okulu CC, CD, DD, FF geçiyor mu? sorusunun cevabı da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte; yaz okulu sınavlarının ardından AÖF mezuniyetine ilişkin merak edilen bilgiler!

AÖF YAZ OKULU MEZUNİYET SORGULAMA!

Yaz okulu, öğrencinin akademik durumu etkiler. Kayıt yaptırmış öğrencinin, yaz okulunda aldığı derslere göre akademik durumu güncellenir ve takip eden dönem/dönemlerdeki ders seçimi bu akademik durumuna göre yapılır.

Yaz okulunda alınan dersler için Onur/Yüksek Onur Belgesi verilmez. Tekrar edilen dersler yaz okulunda alınmışsa son not ve dersin kredisi esas alındığından geçmiş döneme ait Onur Belgesi /Yüksek Onur Belgesi verilmez.

AÖF yaz okulu sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrenciye başka sınav hakkı verilmez. Yaz okulu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı sonraki dönemde/dönemlerde almalıdır.

Yaz okulunda açılacak dersler, ders seçim haftası sonrasında ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci, seçtiği ders/dersler açılmadığı takdirde yerine ders seçemez.

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLİR?

Dönem sonu sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezun olan öğrencilerin diplomaları 20 gün içinde hazırlanarak öğrencilerin bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi Bürolarına gönderilmekte.

Mezunlar bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi Bürosuna özel kimlik veya tanıtım kartları ile bizzat başvurarak imza karşılığında diploma alabilirler. Diplomasını Açıköğretim Fakültesi Bürosundan alma imkanı olmayan mezunlar ise yasal vekilleri aracılığıyla imza karşılığında alabilirler.

AÖF CC, CD, DD, FF GEÇİYOR MU?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

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