AÖF yaz okulu CC, CD, DD, FF geçiyor mu? AÖF yaz okulu mezuniyet sorgulama! AÖF mezun oldum mu?

AÖF yaz okulu sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrenciye başka sınav hakkı verilmez. Yaz okulu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı sonraki dönemde/dönemlerde almalıdır.

Yaz okulunda açılacak dersler, ders seçim haftası sonrasında ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci, seçtiği ders/dersler açılmadığı takdirde yerine ders seçemez.