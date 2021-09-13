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YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama yapıldı. İşte, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adayların İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeki yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Akademik kariyer hedefleyenler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimine göre YÖKDİL sınav sonucu 21 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonucunun belirtilen tarihten önce açıklanma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlara, ÖSYM'nin sonuç ekranından erişilebilecek.

Sitem erişime açıldığı zaman "https://sonuc.osym.gov.tr/" linki ile sınav sonucunuzu kontrol edebilirsiniz.

SONUÇLAR KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖKDİL sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 5 yıl geçerli. Yani 2021-YÖKDİL sınav sonucu 2026'ya kadar geçerli olacak.

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