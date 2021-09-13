YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adayların İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeki yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Akademik kariyer hedefleyenler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimine göre YÖKDİL sınav sonucu 21 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonucunun belirtilen tarihten önce açıklanma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.