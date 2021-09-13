Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 yılında üniversiteye başlayacak öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler YÖK tarafından açıklanacak tarihe çevrildi. İşte, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci kampüslere dönüş tarihi için gelecek açıklamalayı bekliyor. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler Ekim ayına çevrildi. İşte, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Üniversitelerde eğitim döneminin başlayacağı tarih geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
''Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."
ÜNİVERSİTELERDE POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAK?
Prof. Dr. Özvar, kampüslerde pozitif vaka halinde yapılması gerekenlerin ne olacağına ilişkin soru üzerine ise "Sağlık Bakanlığı, sosyal alanlarda, kapalı alanlarda bir vaka ortaya çıktığında hangi tedbirlerin alınacağını bizlerle paylaşmaktadır. Bu durumda Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehbere göre hareket edilecek. Bunun somut adımlarını üniversitelerimiz eğitim öğretim dönemi başlamadan hemen önce bütün öğrencileriyle paylaşacak. Bütün pozitif vaka durumları karşısında nelerin yapılacağı masada şu anda bulunmaktadır." dedi.
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