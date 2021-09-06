Başkan Erdoğan eğitimdeki başarıyı OECD verileriyle birlikte duyurdu: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada birinci ülkeyiz

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puan artırmada birinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.