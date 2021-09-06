Başkan Erdoğan eğitimdeki başarıyı OECD verileriyle birlikte duyurdu: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada birinci ülkeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarına vurgu yaparken OECD'nin verilerini de yer verdi. Erdoğan "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puan artırmada birinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu bilgiler yer aldı:
"Türkiye, PISA 2018 uygulamasında matematik ve fen alanlarında ortalama puanını en çok artıran ülke oldu.
PISA 2018'de Türkiye'nin matematik ve fen alanlarındaki ortalama puanları, 2003 yılından bu yana PISA uygulamalarındaki en yüksek düzeyine ulaştı.
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