İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik öğretmen ve öğrencilere "başarılar" paylaşımı

"SALGINA KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ AŞI"



Aşının önemine değinen Vali Yerlikaya, "Sadece 2021 yılı içinde İstanbul'umuza 36 yeni okul kazandırıldı. 68 okulumuz güçlendirildi, 19 okulumuzun protokolü hayırseverlerimizle imzalandı, 99 okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Bizler yüz yüze eğitime ara vermemek için tedbirlerimizi aldık. Ancak benim de bir vali olarak değil, bir veli bir baba olarak sizlerden çok önemli bir ricam var. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz, hizmetlilerimiz, kantincilerimiz, güvenlik görevlilerimiz altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, salgına karşı en büyük gücümüz aşı. Onun için eğer hala bugüne kadar aşılarını yaptırmayanlar varsa artık yaptıralım. 1. Doz aşısını yaptıran kardeşlerim aşılarımızı lütfen tamamlayalım. Bir önemli noktada daha maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla ödün vermeyelim" diye konuştu.