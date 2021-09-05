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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik öğretmen ve öğrencilere "başarılar" paylaşımı

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Giriş: 05.09.2021 22:24
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek yüz yüze eğitim için gerekli tedbirlerini aldıklarını belirtti. Vali Yerlikaya "Koronavirüs salgınının bu meşaleyi söndürmesine ve eğitim hayatımızı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz. Covid-19 geleceğimizi bizden alamayacak." ifadelerini kullandı.
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