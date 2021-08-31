2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...

ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021 araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, YKS yerleştirme sonuç sorgulama ekranının ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldığı bildirildi. Heyecanla beklenen sonuçlar için detaylar öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haziran ayında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandıktan sonra üniversite tercih süreci başlamıştı. İlk tercih sürecinde hedefledikleri bölüm ve okulları yazan adaylar, bir süredir yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ile bugün YKS tercih sonuç ekranı erişime açıldı.