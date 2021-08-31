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2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...

ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları sabahın ilk saatlerinde son dakika olarak açıklandı. Öğrenciler hayali olan üniversitelere girip giremediğini öğrenmek için detayları sorguluyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...

ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021 araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, YKS yerleştirme sonuç sorgulama ekranının ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldığı bildirildi. Heyecanla beklenen sonuçlar için detaylar öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haziran ayında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandıktan sonra üniversite tercih süreci başlamıştı. İlk tercih sürecinde hedefledikleri bölüm ve okulları yazan adaylar, bir süredir yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ile bugün YKS tercih sonuç ekranı erişime açıldı.

Üniversite adayları, hangi okula yerleştiklerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayıp giriş yapmalıdır. T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçları ile yükseköğretim düzeyinde bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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