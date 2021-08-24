1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2021 birinci sınıf uyum haftası zorunlu mu? İşte MEB takvimi...

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kaldı. Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başlarken, gözler uyum haftasının başlayacağı tarihe çevrildi. Yeni dönem takvimi ve uyum haftası ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2021 birinci sınıf uyum haftası zorunlu mu? İşte cevaplar...

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UYUM HAFTASI...

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi 1-3 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak.

Okulların açılışı öncesinde öğretmenlere "salgın ve okulların yeniden açılması süreci"ne ilişkin seminerler verilecek. Seminerlere okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri 31 Ağustos'ta, diğer sınıfların öğretmenleri 1-3 Eylül'de katılacak.