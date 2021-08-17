Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? MEB takvimi

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim başlıyor. 2021-2022 döneminin yüz yüze yapılması planlanırken, okulların hangi tarihte açılacağı da en çok aranılanlar arasında yer aldı. Öğrenciler ve velilerin merak ettiği soruların yanıtını yazımızda ele aldık. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için okullar 6 Eylül'de açılacak. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

MEB, OKUL BİNALARINA GİRİŞTE MASKE KUTULARI HAZIRLANMASINI İSTEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesini talep etti.