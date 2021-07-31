Son dakika: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika... LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman belli olacak? Liseye yerleşebilmek için katıldıkları LGS sınavının sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil döneminde, ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ile yer değiştirmek isteyen öğrenciler için başvuru alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

LGS 2. TERCİHLER SONA ERDİ

26 Temmuz'da başlayan LGS 2. tercih dönemi 30 Temmuz'da tamamlandı. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabildi.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.