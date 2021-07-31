Son dakika: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı!
LGS 2. tercih süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlk tercihlerin sonucuna göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih olarak bilinen yerleştirmeye esas 1. nakil döneminde başvurularını gerçekleştirdi. MEB tarafından nakil dönemlerine ilişkin takvim açıklandı. 2021 lise yerleştirmeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Son dakika... LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman belli olacak? Liseye yerleşebilmek için katıldıkları LGS sınavının sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil döneminde, ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ile yer değiştirmek isteyen öğrenciler için başvuru alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
LGS 2. TERCİHLER SONA ERDİ
26 Temmuz'da başlayan LGS 2. tercih dönemi 30 Temmuz'da tamamlandı. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabildi.
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?
LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı!
- Fikstür belli oldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...
- Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...
- 652 yurt müdürü alacak! GSB memur alımı 2021 ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) memur alımlarında KPSS puan şartı kaç?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?
- Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...
- Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün mü, yarın mı?
- PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...
- Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...
- AÖL 4. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise ek sınav tarihleri açıklandı mı?
- Bankalar limitlerini zorladı, faizler artışa geçti! 15.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL olur?
- KPSS 2021 son dakika: KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?