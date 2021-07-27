Öğretmen il içi tayinler açıklandı mı? e-Devlet ve MEBBİS il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları alındı. Bayram tatilinin araya girmesiyle birlikte atama sonuçları ertelenmişti. Tatilin sona ermesiyle birlikte başvuru yapan öğretmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 il içi atama sonuçları 27 Temmuz'da yani bugün açıklanacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Öğretmenler atama sonuçlarını e-Devlet kullanıcı hesabı ile ya da MEBBİS kullanıcı hesabı ile öğrenebilecekler.

E-DEVLET İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.