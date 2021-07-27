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Öğretmen il içi tayinler açıklandı mı? e-Devlet ve MEBBİS il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Öğretmen il içi tayinler açıklandı mı? e-Devlet ve MEBBİS il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 yılına ilişkin öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları alınmış sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. MEB'in yayımladığı takvim ile sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Tayin yerlerini merak eden öğretmenler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, öğretmen il içi tayinler açıklandı mı? e-Devlet ve MEBBİS il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları alındı. Bayram tatilinin araya girmesiyle birlikte atama sonuçları ertelenmişti. Tatilin sona ermesiyle birlikte başvuru yapan öğretmenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanır mı? MEBBİS 2021 il içi tercih atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 il içi atama sonuçları 27 Temmuz'da yani bugün açıklanacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Öğretmenler atama sonuçlarını e-Devlet kullanıcı hesabı ile ya da MEBBİS kullanıcı hesabı ile öğrenebilecekler.

E-DEVLET İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İL İÇİ ATAMA ŞARTLARI NELER?

* Adaylığı kaldırılmış olmak,

* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

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