LGS ikinci tercihler ne zaman bitiyor? 2021 LGS lise 1. yerleştirmeye esas nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB takvimi!

LGS ikinci tercihler ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre, bir liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınıyor. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman bitiyor? 2021 LGS lise 1. yerleştirmeye esas nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

26 Temmuz'da başlayan LGS 2.tercih dönemi 30 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; birinci tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.