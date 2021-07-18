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Son dakika belli oldu! Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2021
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Son dakika belli oldu! Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okuluna yönelik açıklama geldi. Öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyordu. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yaz okulu sınav tarihi belirlendi. Öğrenciler sınavların online mı, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir." açıklaması kurum tarafından yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF yaz okulu sınav tarihinde güncelleme yapıldı. Buna göre, 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

YÖK YAZ OKULU KARARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Yükseköğretim Kurulu, tarafından yapılan açıklamada 13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenecek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yönetimiyle yapılmaması hususundaki kararın 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanacağı duyuruldu. Bu üniversiteler yaz okulu eğitimlerini uzaktan eğitim ile verebilecek.

AÖF YAZ OKULUNDA DERS GEÇME NOTU KAÇ

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz ve bahar döneminde ders geçme notunu 35 olarak belirledi.

2020-2021 AÖF yaz okulunda ders geçme notu 35 olacak.

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