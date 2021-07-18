Son dakika belli oldu! Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yaz okulu sınav tarihi belirlendi. Öğrenciler sınavların online mı, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.