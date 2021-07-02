Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda bir eğitim yılı daha geçtiğimiz günlerde sonlanmıştı. Şimdi ise MEB tarafından oluşturulan "Telafide Ben de Varım" programı ile okullarda telafi eğitimi verilmesi planlanıyor. İşte, Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?

"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek.