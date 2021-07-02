Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?
Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz sonrası yasakların da kalkmasının ardından veli ve öğrenciler tarafından "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor?", "Telafi eğitimi zorunlu mu?" gibi sorular merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan "Telafide Ben de Varım" programı ile okullarda telafi eğitimi verilecek. İşte, Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?
Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda bir eğitim yılı daha geçtiğimiz günlerde sonlanmıştı. Şimdi ise MEB tarafından oluşturulan "Telafide Ben de Varım" programı ile okullarda telafi eğitimi verilmesi planlanıyor. İşte, Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?
"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor
Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.
21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek.
Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.
Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlara da yaz okulu
Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
2. sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak
Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3. ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek.
Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylülde ücretsiz dağıtılacak.
Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.
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