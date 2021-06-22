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AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı. 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi’nin açık ve uzaktan öğretim fakültesi üzerinden eğitim almakta olan öğrenciler online sistem üzerinden 19 Haziran tarihine kadar sınavlarına giriş sağlamıştı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı. AUZEF final (bitirme) sınavına giren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimine devam edenler için sonuçlar açıklandı. Sonuçları ise ''esinav.istanbul.edu.tr'' adresinden öğrenmek mümkün. 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen 2021 AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Böylelikle, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu da yanıt buldu.

AUZEF tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sonuçları sorgulama ekranı da paylaşıldı. İşte, AUZEF sonuçları sorgulama linki;

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

AUZEF bahar dönemi final sınavları tarihleri öğrenciler tarafından çok sık araştırılıyor. Çevirimiçi şekilde düzenlenmekte olan AUZEF bitirme sınavları 10 Haziran ve 19 Haziran 2021 tarihleri arasında online şekilde yapılacak.

Yapılmış olan açıklamada, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. AUZEF bitirme sınavları için son gün 19 Haziran 2021 olacak." ifadeleri kullanıldı.

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