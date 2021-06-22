AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı. AUZEF final (bitirme) sınavına giren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimine devam edenler için sonuçlar açıklandı. Sonuçları ise ''esinav.istanbul.edu.tr'' adresinden öğrenmek mümkün. 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen 2021 AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Böylelikle, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu da yanıt buldu.

AUZEF tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sonuçları sorgulama ekranı da paylaşıldı. İşte, AUZEF sonuçları sorgulama linki;

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