Çorlu’daki tren kazasına ilişkin davada karar! 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası...

NE OLMUŞTU?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için harekete geçen 362 yolcu ve 6 personelin içinde bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan dava iddianamesinde "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.