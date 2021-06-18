AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte başlayacak? Son dakika açıklama...

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.