ATA AÖF final tarihleri son dakika! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sınav online mı?

ATA AÖF final sınavı ne zaman? Sınav online mı olacak? soruları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi final tarihleri belli oldu. Mezun olmayı hedefleyen öğrenciler heyecan içinde sınav tarihlerini beklemeye başladı. Peki, ATA AÖF final tarihleri ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte haberin detayları...

ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sistemi 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak.

ATA AÖF FİNAL SINAVI ONLINE MI?

Sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek.