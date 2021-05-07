07 Mayıs 2021, Cuma
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2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021
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2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021-YDS/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekleri bildirildi.

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