Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin öğretmen ataması hakkında açıklama! E-Devlet üzerinden açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika paylaşımda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıklandığı belirtildi. Bakan Ziya Selçuk atamalara ilişkin "Bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında her kademe bizim arzlarımız, başvurularımız, tartışmalarımız, görüşmelerimiz var ve devam ediyor. Tabii ki olmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
BAKAN ZİYA SELÇUK ATAMALARA İLİŞKİN KONUŞMUŞTU
"Sürekli illeri ve ilçeleri dolaşıyorum her birinde atama bekleyen meslektaşlarımızla karşılaşıyoruz. Geliyorlar sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bu sorular elbette konuşulacak. Bunlar, onların hayatının sorusu, geleceğinin sorusu. O yüzden de onların bu soruyu sormalarından daha doğal bir şey olamaz. Burada önemli olan şey şu; biz çok uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde bir atamayı gördük. Geçen sene de gördük, ondan önceki senelerde de gördük. Hatta bazen daha fazla sayılar söz konusuydu."
"20 BİN İLE SINIRLI KALDI"
"Bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında her kademe bizim arzlarımız, başvurularımız, tartışmalarımız, görüşmelerimiz var ve devam ediyor. Tabii ki olmasını istiyoruz. Bir taraftan da bu Milli Bakanlığının görev alanıyla Maliye Bakanlığının görev alanının ve diğer kuruluşların görev alanı açısından bakıldığında arkadaşlarımız da Milli Eğitim için en iyi olan ne ise onu istiyorlar. Fakat bütçe imkanları çerçevesinde ne yapabileceklerini paylaşıyorlar. Bu noktada biz neyi daha fazla ilerletebiliriz, bu sayıyı nasıl artırabiliriz gayreti içindeyiz."
"İLAN EDECEĞİZ" DEMİŞTİ
Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak, nasıl işleyecek, personel müdürlüğümüz bunu getirdi bize. Ben döndüğümde tekrar konuşacağız ve atama takvimini ilan edeceğiz.
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