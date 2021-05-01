2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?

ALES iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES'e hazırlıklarını tamamlayan adaylar, tam kapanma nedeniyle sınavı iptal olup olmayacağını merak ediyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 ALES ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından sınav ile ilgili son gelişmeler belli oldu. Peki, 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Sınava girecek adaylar kısıtlamadan muaf mı? İşte ayrıntılar...

ALES ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

ÖSYM tarafından 2021 ALES/1 sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."