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2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?

? Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 haftalık tam kapanma süreci başladı. Tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ALES'in iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Sınava girecek adaylar kısıtlamadan muaf mı? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?

ALES iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES'e hazırlıklarını tamamlayan adaylar, tam kapanma nedeniyle sınavı iptal olup olmayacağını merak ediyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 ALES ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından sınav ile ilgili son gelişmeler belli oldu. Peki, 2 Mayıs , ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Sınava girecek adaylar kısıtlamadan muaf mı? İşte ayrıntılar...

ALES ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

ÖSYM tarafından 2021 ALES/1 sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."

2021 ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2021 ALES/1 sınavının sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

ALES'TE BUNLARA DİKKAT!

Sınav süresince adayların;

* Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

* Salondaki görevlilere soru sormaları,

* Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

* Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

* Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

* Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

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