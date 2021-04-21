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Sınavlar ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tabloya bakıp kararı gözden geçiririz

Son dakika haberine göre  Bakanı Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesine ilişkin "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var' dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz." dedi.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Sınavlar ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tabloya bakıp kararı gözden geçiririz

Son dakika haberine göre Bakanı , 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz.

O yüzden açıp kapatmalar oluyor.

3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.

Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok.



Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız." açıklamasında bulundu.

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