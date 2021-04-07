MEB'den kritik sınav açıklaması! 2021 sınavlar iptal mi oldu? Ortaokul 5, 6, 7. lise 9, 10, 11. sınıf sınavları...
Son dakika... Sınavlar iptal mi oldu? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitim öğretimde bir takım önlemler alınmıştı. Bazı sınıflar yeniden yüz yüze eğitime başlarken gözler sınavlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze sınavlar ile ilgili kritik açıklama geldi. Peki, sınavlar iptal mi oldu? 2021 ortaokul 5, 6, 7. lise 9, 10, 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
Ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçiş ile birlikte bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavların yüz yüze yapılması kararının ardından ortaokul ve liseler için sınav takvimi belirlenmişti. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze sınav olacağı merak ediliyor. Peki, sınavlar iptal mi oldu? 2021 ortaokul 5, 6, 7. lise 9, 10, 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, yüz yüze eğitime devam eden ortaokullarda sınavlar da yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfların sınavları 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilecek. MEB tarafından il bazında risk gruplarında değişiklik olması durumunda güncel risk grubuna uygun olarak sınavların okullarda uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan 2021 LGS sınavları da yüz yüze gerçekleştirilecek.
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Binlere lise öğrencisi ikinci dönem sınavlarına hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurarak, lise 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik sınavların 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
81 ilde yüz yüze eğitime başlayan 12. sınıfların sınavları ise 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak.
"ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİM"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğuna vurgu yapan Selçuk "Okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Okullarla ilgili takibimiz sürecek, değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." ifadelerini kullandı. Yüz yüze eğitime katılımın İlkokullarda yüzde 80, ortaokullarda yüzde 76 ve liselerde yüzde 70 olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim elbette önceliğimiz yüz yüze eğitim ancak okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Her il kendisine özgü kararlar alınıyor. Emek veren valilere, ekiplere teşekkür ediyorum. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, çalışma takviminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada okulun uzatılmasıyla ilgili planlama yaptıklarını belirtti. 15 Şubat'ta uygulanan yarıyıl tatilini 3 hafta yaptıklarının altını çizen Ziya Selçuk, nisan ara tatilini sömestr tatiline eklediklerini belirtti. Okulların seminer dönemleri dahil 2 Temmuz'da sona erdiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." dedi.