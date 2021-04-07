Ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçiş ile birlikte bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavların yüz yüze yapılması kararının ardından ortaokul ve liseler için sınav takvimi belirlenmişti. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze sınav olacağı merak ediliyor. Peki, sınavlar iptal mi oldu? 2021 ortaokul 5, 6, 7. lise 9, 10, 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, yüz yüze eğitime devam eden ortaokullarda sınavlar da yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfların sınavları 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilecek. MEB tarafından il bazında risk gruplarında değişiklik olması durumunda güncel risk grubuna uygun olarak sınavların okullarda uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan 2021 LGS sınavları da yüz yüze gerçekleştirilecek.