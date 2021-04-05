ÖSYM ile MSÜ sınav soruları ve cevapları sorgulama! 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ sınavı dün gerçekleştirildi. 135 dakika süren sınavda ter döken adaylar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Sonuçlar öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, sınav soruları ve cevap anahtarı oldu. Peki, ÖSYM ile MSÜ sınav soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
MSÜ sınav soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı 4 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınavda adaylara cevaplamaları için 135 dakika süre verildi. Sınavın ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ÖSYM ile MSÜ sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. Öte yandan soru ve cevapların %10'u adayların erişimine açıldı.
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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
2021 MSÜ TABAN PUANLAR KAÇ OLDU?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılına ilişkin MSÜ taban puanlar henüz açıklanmadı. Sonuçların ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar da belli olacak. ÖSYM tarafından 2021 MSÜ taban puanlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
2020 yılında taban puanlar şu şekildeydi: