ÖSYM ile MSÜ sınav soruları ve cevapları sorgulama! 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı 4 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınavda adaylara cevaplamaları için 135 dakika süre verildi. Sınavın ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ÖSYM ile MSÜ sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. Öte yandan soru ve cevapların %10'u adayların erişimine açıldı.

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.