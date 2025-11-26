CANLI | Washington'da 2 ABD askeri vuruldu! Yakalanma anları A Haber'de!
ABD’de Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda iki Ulusal Muhafız personeli vuruldu. Güvenlik nedeniyle Beyaz Saray kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın ağır yaralı halde yakalandığını duyurdu. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ise A Haber’de yayınlandı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatılırken hava trafiği ise durduruldu.
İŞTE ABD'NİN KALBİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDAN ANBEAN GELİŞMELER...
TÜM AFGAN GÖÇMENLİK İŞLEMLERİ DURDURULDU
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Washington DC’de iki Ulusal Muhafız üyesinin vurulmasının ardından Çarşamba günü Afgan vatandaşlarına yönelik tüm göçmenlik işlemlerinin askıya alındığını açıkladı.
Kurum, ABD’li sosyal medya şirketi X üzerinden yaptığı açıklamada, “Derhal geçerli olmak üzere, Afgan vatandaşlarına ilişkin tüm göçmenlik başvurularının işlenmesi, güvenlik ve tarama protokollerinin yeniden değerlendirilmesi süresince süresiz olarak durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, "Anavatanımızın ve Amerikan halkının korunması ve güvenliği, tek ve öncelikli görevimiz olmaya devam ediyor." denildi.
Açıklama, Şükran Günü tatili arifesinde başkentte iki ABD Ulusal Muhafız üyesinin vurulmasının ardından geldi.
TRUMP SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK TANIMLADI
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımlarken, şüphelinin 2021 yılında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, dün Washington'da iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırıya ilişkin bir video mesaj yayınladı.
İki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Trump, olayla ilgili olarak yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek, Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini savundu.
ABD Başkanı, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." dedi.
WASHINGTON'A İLAVE 500 ULUSAL MUHAFIZ
Trump ayrıca, bu tür saldırılardan hiçbir şekilde gözlerinin korkmayacağını, aksine bir daha bu tür bir saldırının yaşanmaması için Washington'ı daha da güvenli hale getireceklerini vurguladı.
ABD Başkanı, "Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek ve teslim olmayacaktır. Aynı zamanda, askerlerimizin asil bir şekilde yerine getirdikleri görevlerden de vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu ve Pentagon'a, Washington'a ilave 500 Ulusal Muhafız sevk etmesi talimatı verdiğini ifade etti.
MUHAFIZLARIN DURUMU KRİTİK
Vurulan 2 askerin öldüğü açıklaması geri alınırken FBI Direktörü Kash Patel, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız üyesinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmaya bizzat dahil olduklarını açıkladı.
Patel yaptığı açıklamada, “FBI, bugün öğleden sonra Ulusal Muhafız üyelerinin vurulmasının ardından Washington, D.C.’deki soruşturmaya dahil olmuş ve destek sağlamaktadır. Lütfen onlar için dua edin. Daha fazla bilgi sağlayabildiğimiz anda paylaşacağız.” dedi.
İKİ ULUSAL MUHAFIZ HASTANEDE KRİTİK DURUMDA
Metropolitan Polis Departmanı Müdür Yardımcısı Jeffery Carroll ise düzenlediği basın toplantısında vurulan iki Ulusal Muhafız üyesinin yerel bir hastaneye kaldırıldığını durumlarının ise kritik olduğunu açıkladı.
Carroll, şüphelinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.
WASHİNGTON'A 500 ULUSAL MUHAFİZ KARARI
Hegseth, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını, 500 yeni askerin Beyaz Saray ve çevresinde görevlendirileceğini bildirdi.
Bazı kişilerin "tehlikeli şeyler yapmaya istekli" olduğunu ifade eden Hegseth, Ulusal Muhafız askerlerinin hedef alınmasının kendilerini "yıldırmayacağını" aksine "kararlılıklarını daha da güçlendireceğini" söyledi.
Hegseth, "Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız. Bu olay Beyaz Saray'dan sadece birkaç adım ötede yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.
Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine başkent Washington'a ek 500 Ulusal Muhafız askerinin gönderilmesi talimatı verdiğini sözlerine ekledi.
2 ABD ASKERİ ÖLDÜ
TRUMP: SALDIRGAN ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK
ABD Başkanı Trump saldırının ardından "İki Ulusal Muhafız askerini vuran ve ikisini de ağır şekilde yaralayan saldırgan da ağır yaralı, ancak ne olursa olsun çok ağır bir bedel ödeyecek. Büyük Ulusal Muhafızımıza ve tüm Askeri Personelimize ile Kolluk Kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. " dedi.
SALDIRGANIN YAKALANMA ANLARI A HABER'DE
2 ABD askerini vuran saldırganın yakalanma anları ise A Haber'de yayınlandı.
İşte o görüntüler...
BEYAZ SARAY: TRUMP YAKINDAN TAKİP EDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI!
Ronald Reagan Havaalanında uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.
ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI: 2 ABD ASKERİ VURULDU
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı.
