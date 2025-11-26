CANLI | Washington'da 2 ABD askeri vuruldu! Yakalanma anları A Haber'de!

07:02 27 Kasım 2025

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Washington DC’de iki Ulusal Muhafız üyesinin vurulmasının ardından Çarşamba günü Afgan vatandaşlarına yönelik tüm göçmenlik işlemlerinin askıya alındığını açıkladı.

Kurum, ABD’li sosyal medya şirketi X üzerinden yaptığı açıklamada, “Derhal geçerli olmak üzere, Afgan vatandaşlarına ilişkin tüm göçmenlik başvurularının işlenmesi, güvenlik ve tarama protokollerinin yeniden değerlendirilmesi süresince süresiz olarak durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Anavatanımızın ve Amerikan halkının korunması ve güvenliği, tek ve öncelikli görevimiz olmaya devam ediyor." denildi.

Açıklama, Şükran Günü tatili arifesinde başkentte iki ABD Ulusal Muhafız üyesinin vurulmasının ardından geldi.