ABD'deki saldırıda MOSSAD parmağı mı? "Netanyahu gözdağı verdi"

ABD'nin başkenti Washington'da dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki ulusal muhafız askerinin kimlikleri belirlenirken, askerlerin hayati tehlikesi devam ederken A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz sıcak noktadan detayları aktardı. Saldırıya ilişkin soru işaretleri devam ederken A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında çarpıcı gelişmeleri aktararak "CIA içerisinde MOSSAD ve CIA arasında çok ciddi kavgalar başladı ama Trump bunu tam olarak temizleyemedi. CIA içerisinde MOSSAD ve CIA'in çok net savaştıklarını, ve içeri alınmadıklarını biliyoruz. bana göreTrump'a bir gözdağı verilmek istendi, Netanyahu tarafından bir gözdağı verilmek istendi." dedi.