CANLI | Liderler BMGK kürsüsünde! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail yalan söylüyor!

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu. Rusya ile yaptıkları savaş konusunda "Uluslararası hukuk bizi korumuyor" diyen Zelenskiy; "Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonlar bizi koruyamıyor. Dostlarımızdan ve silah yardımından başka bir desteğimiz yok, Ukrayna'da vahşeti yaşıyoruz. İşler daha da kötüleşecek. Güvenlik garantilerimiz yok.

"İNSANLAR HAYATTA KALMAK İSTİYOR"

Keşke farklı bir önceliğimiz olabilseydi ancak şu anda Ukrayna'da insanlar hayatta kalmak istiyor. Özgür bir şekilde ülkelerinde yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla biz dostlarımızdan, bir sürü ülkeden destek istiyoruz. Yaşanan vahşeti uluslararası bir organizasyon durduramıyor. Şu anda organizasyonlarımız çok zayıflamış durumda.

"GAZZE'DE OLANLAR NELER YAPAMADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Somali, Filistin ve Ukrayna. Şu an hiçbir savaş Birleşmiş Milletler'in veya küresel sistemlerin kendilerini kurtarmasını bekleyemiyor. Gazze'de olanları görmek bile neler yapamadığımızı gösteriyor.

"MOSKOVA ATEŞKESİ REDDEDİYOR"

Rusya'nın ülkeme açtığı savaş sürerken, insanlar her hafta ölürken şu anda bir ateşkes yok çünkü Moskova bunu reddediyor. Binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırdılar. Bazılarını geri getirdi ancak buradan yardım eden herkese teşekkür ediyor olsam bile bizim hedefimiz herkesi geri almak. Evinden uzakta uyuyan çocuklarımızı geri getirmek istiyoruz.

"YILLAR GEÇİYOR AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"

Yıllardır dünyada hiçbir tehdide cevap verilemedi. Kimyasal silahlar kullanıldı hatta açlık bile silah olarak kullanıldı. Burada bu faciaları nasıl engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Rusya'nın bizi işgal etmesine nasıl karşı koyacağımızı düşünüyoruz. Yıllar geçiyor ancak hiçbir şey değişmiyor. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Rusya, nükleer tesislere yakın bölgelere bile saldırılarını sürdürüyor.