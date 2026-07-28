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Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aylardır konuşulan "Beyaz Saray'dan randevu alamıyor" iddialarının gölgesinde Washington'a geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ardından katil Netanyahu'yu da Beyaz Saray'da kabul etti. Görüşmeler öncesinde Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Trump, İsrail'in F-35 itirazlarına sert tepki göstererek, "Erdoğan benim dostum" ifadelerini kullandı. Kritik temaslarda Trump'a ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de eşlik ederken, A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz zirvenin perde arkasını ve tüm ayrıntıları Washington'dan aktardı.

ABD'nin başkenti Washington, bugün peş peşe gerçekleştirilen kritik temaslara ev sahipliği yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi vesilesiyle ABD'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 1

ABD BAŞKANI TRUMP, BEYAZ SARAY'DA ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ukraynalıların hayatlarını korumak ve barışı ilerletmek için birlikte yaptığımız her şey dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle Başkan Trump'a Lindsey Graham'ın vefatı nedeniyle taziyelerimizi ilettim. Graham, Ukrayna'nın gerçek bir dostuydu" dedi.

Zelenskiy, "Başkan Trump'la Patriot füzelerinin üretimine yönelik lisansları ve fayda sağlayabilecek başka bazı önerileri görüştük. Diplomasi konusunu da ele aldık. Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, bundan sonraki temasların ayrıntılarını belirleyecek. Kararlı desteği dolayısıyla ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 2

Ukrayna basını ise, görüşmeye ilişkin haberlerde iki liderin Rus tarafına sunulacak bir hava ateşkesi önerisini de görüşmelerinin beklendiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye geçti. Trump, Zelenskiy ile Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmaları bekleniyor.

Programın devamına ilişkin son dakika gelişmesini de aktaran Sapmaz, "Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmenin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor." sözleriyle yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekti. Sapmaz ayrıca, Trump-Netanyahu görüşmesinin kameralara kapalı gerçekleştirileceğine yönelik haberlerin bulunduğunu da dile getirdi.

KATİL BİBİ ABD'DE

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA F-35 RESTİ: "BANA KİMSE SÖYLEYEMEZ"

Donald Trump'ın Türkiye konusundaki kararlı duruşu gündeme damga vurdu. İrfan Sapmaz, Trump'ın İsrail'in Türkiye'ye yönelik itirazlarına karşı, "Bana Amerika'nın ne satacağını kimse söyleyemez." diyerek Netanyahu'ya açık mesaj verdiğini belirtti.

Kararın yalnızca ABD yönetimine ait olduğunu vurgulayan Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ise, "Yeniden Erdoğan benim dostum." ifadesini kullandığını aktaran Sapmaz, ABD ana akım medyasının bu çıkışı, Trump'ın Türkiye dosyasında İsrail'den bağımsız hareket etmek istediğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak yorumladığını söyledi.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 3

ZELENSKİ'NİN MASASINDA PATRIOT VE ASKERİ DESTEK VAR

Zelenski görüşmesinin ayrıntılarına değinen İrfan Sapmaz, "Zelenski'nin temel hedefi, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek Patriot sistemleri ve diğer askeri desteklerin hızlandırılması." dedi.

Görüşmede, Rusya ile yürütülen diplomatik sürecin geleceğinin de masada olacağını belirten Sapmaz, Reuters'ın son haftalarda Trump ile Zelenski arasındaki ilişkilerin NATO Zirvesi'nin ardından belirgin şekilde iyileştiğini yazdığını ifade etti.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 4

ORTA DOĞU'NUN GELECEĞİ VE İRAN DOSYASI

Günün bir diğer kritik başlığı olan Netanyahu görüşmesine ilişkin konuşan İrfan Sapmaz, "Masadaki başlıca konular; İran'ın nükleer programı, İran'a yönelik askeri ve diplomatik strateji, Gazze'nin savaş sonrası güvenlik yapısı, Lübnan ve Hizbullah dosyası, Suriye'deki son gelişmeler ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi olacak." ifadelerini kullandı.

Financial Times'ın değerlendirmelerine de atıfta bulunan Sapmaz, Netanyahu'nun önceliklerinden birinin Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı Trump'ı ikna etmek olduğunu, ancak Trump'ın son açıklamalarının bu konuda Netanyahu'nun beklediği desteği alamayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 5

Washington'daki kritik günü değerlendiren İrfan Sapmaz, "Trump'ın aynı gün hem Avrupa güvenliğini hem de Orta Doğu krizini yönetmeye çalıştığı ender diplomatik günlerden biri yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bir yandan Ukrayna savaşında yeni bir diplomatik çerçeve oluşturmayı hedeflediğini, diğer yandan İran sonrası Orta Doğu düzenini şekillendirmeye çalıştığını belirten Sapmaz, "Bugünkü zirveler yalnızca ABD-İsrail ve ABD-Ukrayna ilişkileri açısından değil; İran'ın geleceği, Gazze'nin yeniden yapılandırılması ve Türkiye'nin F-35 dosyası açısından da önümüzdeki aylara yön verebilecek nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 6

KATİL BİBİ BEYAZ SARAY'DA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Washington'daki Beyaz Saray'a geldi.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 7

Katil Netanyahu ve beraberindeki heyet, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak kritik görüşme öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 8

TRUMP İLE KATİL NEYANYAHU BİR ARAYA GELDİ

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi.

Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Aylardır randevu alamayan Katil Bibi ABD'de - 9

Kritik görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler, Gazze'deki durum, İran dosyası ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor.

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