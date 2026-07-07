Netanyahu diken üstünde! Trump'ın "CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" açıklaması endişelendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki kritik görüşmesi ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceğine ilişkin mesajlar, İsrail'de adeta alarm zillerini çaldırdı. Tel Aviv yönetimi, Ankara-Washington hattında yaşanan bu gelişmeler ile adeta diken üstünde. Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasından endişelenen Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışının "bölgesel dengeleri değiştirebileceği" sözleri ise İsrail'deki tabloyu özetledi.
Ankara'da tarihi anlar yaşandı. 2026 NATO Zirvesi ile dünyanın gözü Türkiye'deydi.
ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda Netanyahu, Trump'la 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önlemek amacıyla birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara'da basın mensuplarına konuşan Trump'ın "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" ifadeleriyle Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını ve F-35 savaş uçaklarının verilmesini değerlendireceğini açıklamalarından rahatsız olan Netanyahu, "Türkiye'nin, ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını" savundu.
KRİTİK ZİRVE RAHATSIZ ETTİ
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna işaret eden açıklamalarına ilişkin Netanyahu, "Herkes şunun farkında; Başkan Trump'ın Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz." iddiasında bulundu.
KATİL İTİRAF ETTİ: GÜÇ DENGESİNİ BOZACAK!
Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir adımın "Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını" öne sürdü.
İsrail Başbakanı, "Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim." ifadesini de kullandı.
Trump ile İran konusunda bazı fikir ayrılıkları yaşamalarına rağmen "büyük meselelerde her zaman hemfikir olduklarını" savunan Netanyahu, "İran ile ne olacağını söylemek için henüz çok erken" yorumunda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Batı Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen Saar, gazetecilerin sorularını cevapladı.
SİYONİST SAAR: TÜRKİYE'NİN F-35 ALMASINA KARŞIYIZ
Saar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamasına hazır olduklarını açıklayacağına ilişkin haberin sorulması üzerine, bu konuda spekülasyon yapmayacağını, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasına karşı olduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu bizzat ABD Başkanı Trump'a ilettiğini belirtti.
İsrail için bölgede "niteliksel askeri üstünlüğü"nü korumasının kritik öneme sahip olduğunu iddia eden Saar, ABD'nin politikasının da bu üstünlüğü desteklemek olduğunu savundu. Saar, "İsrail'in dostu Trump ve yönetiminin de bu politikayı benimsediğini" ve bu nedenle Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmeyeceğini ümit ettiğini ileri sürdü.