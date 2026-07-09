Netanyahu'nun F-35 korkusu! Trump'a Başkan Erdoğan'ı şikayet etti
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 36. NATO Zirvesi'ndeki açıklamalarını şikayet konusu yaptı. Netanyahu, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına ilişkin olumlu mesajları ile Orta Doğu'da "Askeri hava üstünlüğünü koruyacağız" yönündeki ifadelerine de tepki gösterdi. Görüşmede ayrıca İsrail'in sınır hatlarında sözde güvenlik gerekçe gösterilerek talepte bulunduğu öğrenildi.
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ile katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Türkiye'ye dair görüşüldüğü ortaya çıktı.
TRUMP'A BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ
Terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamalar nedeniyle İsrail'e tehdit oluşturduğu belirtildi.
TEL AVİV'DEN GÜVENLİK TALEBİ
Öte yandan İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu, görüşmede İsrail'in sınırlarındaki sözde "güvenlik bölgelerinin" korunmasının gerekliliğini vurguladığı dile getirildi. Bu talep, Tel Aviv yönetiminin Gazze, Lübnan ve Suriye hattındaki askeri varlığını sözde güvenlik bahanesiyle sürdürme yaklaşımını olduğunu ortaya koydu.
TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINA YENİDEN DÖNMESİ İSRAİL'İ TEDİRGİN ETTİ
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.
Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.