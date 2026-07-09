Netanyahu'nun F-35 korkusu! Trump'a Başkan Erdoğan'ı şikayet etti

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 36. NATO Zirvesi'ndeki açıklamalarını şikayet konusu yaptı. Netanyahu, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına ilişkin olumlu mesajları ile Orta Doğu'da "Askeri hava üstünlüğünü koruyacağız" yönündeki ifadelerine de tepki gösterdi. Görüşmede ayrıca İsrail'in sınır hatlarında sözde güvenlik gerekçe gösterilerek talepte bulunduğu öğrenildi.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ile katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Türkiye'ye dair görüşüldüğü ortaya çıktı.

Katil Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Başkan Erdoğan'ı şikkayet etti. (İHA) TRUMP'A BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ Terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamalar nedeniyle İsrail'e tehdit oluşturduğu belirtildi.