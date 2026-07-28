Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! En yüksek sarsıntı seviyesi kaydedildi, tsunami uyarısı yapıldı
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Japonya'nın güneyini 7,1 büyüklüğündeki deprem sarstı. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından tsunami uyarısı yayımlarken, sarsıntının ülkenin Shindo ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 olarak kaydedildiğini açıkladı.
Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından tsunami uyarısı yayımladı.
Ajansın açıklamasına göre deprem, Japonya'nın kendi sarsıntı şiddeti ölçeği olan Shindo'da en yüksek seviye olan 7 olarak kaydedildi.
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