Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! En yüksek sarsıntı seviyesi kaydedildi, tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın güneyini 7,1 büyüklüğündeki deprem sarstı. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından tsunami uyarısı yayımlarken, sarsıntının ülkenin Shindo ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 olarak kaydedildiğini açıkladı.